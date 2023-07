Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul actorilor american SAG-AFTRA a anunțat intrarea in greva incepand cu miezul nopții, o decizie care ar putea sa paralizeze industria filmului de la Hollywood, unde producția de filme și seriale incetinește deja din cauza mișcarii sociale a șcenariștilor

- Dupa ce scenaristii au intrat in greva, vor decide oare actorii sa blocheze complet industria de la Hollywood? Suspansul planeaza in Statele Unite in fata posibilitatii unei duble miscari sociale, ce ar putea sa inceapa in acest weekend si care ar provoca

- Greva generala din educație continua pentru a treia saptamana consecutiv. Rectorul UBB, Daniel David, apreciaza ca acțiunile cadrelor didactice au menirea de a mobiliza autoritațile pentru remedierea deficiențelor din invațamant.

- Sindicatul actorilor de la Hollywood a autorizat o greva in cazul in care negocierile contractuale vor eșua, intensificand astfel presiunea asupra marilor studiouri de film și televiziune care se confrunta deja cu o luna de intrerupere a activitații scena

- Actorul scotian Brian Cox si-a exprimat sprijinul pentru greva scenaristilor americani: "Sunt foarte clar fortele principale ale creatiei". Actorul scotian Brian Cox si-a afirmat, duminica, sprijinul pentru scenaristii aflati in greva la Hollywood, care, a subliniat el, sunt „foarte clar fortele…

- Greva scenaristilor de la Hollywood a afectat planurile organizatorilor galei Tony Awards, cea mai importanta ceremonie de premiere dedicata productiilor teatrale puse in scena pe Broadway, informeaza DPA.

- Grupul care reprezinta studiourile de la Hollywood nu ia in considerare greva scenariștilor, scrie Reuters. Alianța Producatorilor de Film și Televiziune (AMPTP), care reprezinta studiouri importante precum Walt Disney Co (DIS.N) și Netflix Inc (NFLX.

- Mii de scenaristi de film si de televiziune din SUA intra de marți, 2 mai, in greva, dupa esecul negocierilor purtate cu principalele studiouri cinematografice si cu platformele online privind cresterea salariilor, informeaza AFP, preluata de Agerpres.„Nu am ajuns la un acord cu studiourile si cu distribuitorii.…