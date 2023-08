Cea mai mare catastrofă a erei noastre: încălzirea climatică și impactul asupra sănătății! Pentru Organizația Mondiala a Sanatații incalzirea climatica va reprezenta in viitor unul din principalele riscuri pentru sanatatea oamenilor. Directorul regional al OMS pentru Europa, dr. Hans Kluge, a precizat in repetate randuri ca incalzirea climatica reprezinta o criza sanitara. Luna iulie a acestui an a fost marcata de canicule și incendii in mai multe zone geografice. Potrivit specialiștilor, luna iulie 2023 a fost cu 0,33 grade Celsius mai ”fierbinte”, comparativ cu luna iulie 2019, considerata cea mai calduroasa pana acum. Iata și cateva date: 48 de grade in Sardinia și Sicilia, 52 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, atrage atenția asupra schimbarilor climatice, subliniind ca este momentul dezastrului. In ciuda situației ingrijoratoare, Guterres a menționat ca „este inca posibil sa limitam cresterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius si sa evitam cele mai grave…

- Temperaturile au depașit in mod constant 40 de grade Celsius in aceasta saptamana in țarile din sudul și estul Europei, iar pentru unele zone, cum ar fi Sicilia, nu exista nici un ragaz. Italia s-a copt sambata la 46 de grade Celsius, potrivit Met Office, iar temperaturile nocturne de 29 de grade nu…

- Valul de caldura extrema care a lovit emisfera nordica urmeaza sa se intensifice, a anunțat ​Organizația Meteorologica Mondiala. Centrul de coordonare al raspunsului de urgența al UE a emis alerte roșii pentru temperaturi ridicate in cea mai mare parte a Italiei, nord-estul Spaniei, Croația, Serbia,…

- Temperaturile extrem de ridicate vor continua si saptamana viitoare sa afecteze sudul Europei, pe fondul unui val de caldura fara precedent. Ministerul italian al Sanatații a emis cod rosu in acest weekend pentru 16 orașe, inclusiv Roma, Bologna și Florența, scrie Rador.Valul de caldura este de așteptat…

- Alertele, care indica riscuri chiar și pentru persoanele sanatoase, sunt valabile zilele urmatoare in zone turistice importante, inclusiv Roma, Florența și Bologna, potrivit BBC . Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Europa a fost de 48,8C in Sicilia, in august 2021, iar prognozele…

- Anticiclonul Cerberus este un val de caldura venit din deșertul Sahara. Acesta a ajuns și in Europa, repsectiv in Romania. Fenomenul meteorologic cauzeaza tempereturi de peste 40 de grade Celsius și un aer uscat, iar cele mai afectate țari sunt Turcia, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. Zonele cu…

- Canicula s-a instalat in aproape toata Europa. Franța, Italia, Spania se confrunta cu calduri toride. Iar in Austria luni a fost una dintre cele mai calduroase zile de iulie din ultimii ani. S-au inregistrat 37,2 grade la umbra.

- Creșterea temperaturilor provocate de schimbarile climatice ingrijoreaza Organizația Mondiala a Sanatații. Experții in domeniul sanatații constata o creștere a numarului bolilor și deceselor provocate de aceste fenomene. Acest subiect ”fierbinte” a fost abordat in cadrul Conferinței ministeriale asupra…