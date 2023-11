Stiri pe aceeasi tema

- In 2024, locuitorii din Italia și Marea Britanie vor putea primi colete cu ajutorul dronelor. Cel puțin, acest lucru este prevazut de Amazon. Gigantul american intenționeaza sa lanseze livrarea de bunuri cu ajutorul dronelor in doua țari europene. In plus, dronele vor incepe sa livreze colete in inca…

- Fostul președinte american Donald Trump a aparut, din nou, in instanța. De data asta, la mijloc este nici mai mult nici mai puțin decat intregul sau imperiu financiar, iar dintre inculpați fac parte chiar doi dintre fii sai.

- Crima care a zguduit Tiraspolul. Ilia Kuțenko, tanarul care și-a ucis iubita de 15 ani, Svetlana Ditkovskaia, apoi a ascuns-o intr-o cladire parasita, a fost adus astazi in fața magistraților, scrie pres a din stanga Nistrului.

- Pe masura ce prețurile la energie fluctueaza in termeni incerți iar dobanzile de referința-la nivel european raman inca in creștere, țarile europene continua sa se bazeze pe impozitele pe profituri excedentare sau taxa pe ”supraprofit” - un impozit unic aplicat unei companii sau unei industrii atunci…

- Lipsa oricarei baze reale a acuzațiilor a fost stabilita de comisia care a vizitat baza navala, a primit declarații sub juramant de la peste 50 de persoane și a studiat peste 100 de documente, a spus președintele țarii.

- Intervenție a echipajului SMURD, luni, pe strada Bujorilor din Timișoara, acolo unde unei femei i s-a facut rau in timp ce statea pe banca. Din fericire, batrana a fost stabilizata, reușind sa intre in casa pana la sosirea celor de la SMURD.

- Infracțiunile cibernetice s-au inmulțit și mai mult ceea ce a determinat bancile sa iși avertizeze clienții. Astfel, bancile au transmis un mesaj in care avertizeaza sa exista posibilitatea de fraudare a banilor aflați in conturile clienților. Reprezentanții bancilor indeamna care lumea sa fie atenta…

- Masurile sunt o incercare a guvernului de a calma pietele in urma victoriei surprinzatoare a congresmanului argentinian, care i-a conferit cea mai mare cota de voturi la alegerile primare prezidentiale din tara, de aproximativ 30%, depasind cu mult previziunile. Pietele pariau pe rezultate favorabile…