Cea mai IMPORTANTĂ zi pentru România. Vaccinul anti-COVID ajunge azi Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung astazi in țara pe la Vama Nadlac 2 in jurul orei 12.00. Este momentul cand marcam inceputul Zilelor Europene ale Vaccinarii in Romania. Acțiunile care marcheaza Zilele europene ale vaccinarii in Romania se desfașoara in perioada 25-27 decembrie. Ele vor fi organizate in București și in toate regiunile țarii, printr-o serie de activitați menite sa marcheze debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Acțiunile vor incepe vineri, 25 decembrie, odata cu intrarea in țara, prin Vama Nadlac 2 (județul Arad) a primelor 10.000 de doze de vaccinuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

