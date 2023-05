Cea mai importantă investiție a lui Țăndărică! Va face un film despre povestea vieții sale Ovidiu Lipan Țandarica, marele magician al tobelor, este pe care sa-și indeplineasca cea mai mare dorința a sa. Cel mai iubit percuționist roman și regizorul Bobby Paunescu vor produce impreuna un film artistic despre viața legendarului muzician. La 70 de ani, Țandarica, al carui nume se leaga de doua mari formații din istoria muzicii romanești -Roșu și Negru și Phoenix- iși va face cunoscuta povestea sa. Țandarica, a carui activitate a fost ilustrata recent in doua povești diferite, documentarele prilejuite de aniversarea Phoenix 60 de ani, erste vorba de ”Phoenix, Har/Jar” (produs și Cornel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

