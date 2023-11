Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca este vorba de un sos de gratar sau de propria ta maioneza fara conservanți, pregatirea unui sos este o sarcina simpla care te bucura. Exercitarea dreptului tau de a alege ingredientele pe care familia ta consuma este supremul in putere și control, sau așa pare in bucatarie! Bineințeles, aroma…

- Ciorba de perișoare este unul dintre cele mai apreciate preparate. Se gateșe ușor și ai nevoie de doar cateva ingrediete pentru ca rețeta sa fie una reușita. Pentru a ieși insa foarte gustoasa, gospodinele au incercat de-alungul timpului mai multe trucuri și au adugat diverse ingrediente. Iata mai jos,…

- Eveniment ISU Teleorman a operaționalizat Punctul de Lucru Slobozia Mandra septembrie 14, 2023 09:48 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “A.D. Ghica” al Judetului Teleorman are un nou Punct de Lucru, in comuna Slobozia Mandra. Acesta a fost operaționalizat miercuri, 13 septembrie 2023, cu prilejul…

- Un tanar este cautat de polițiștii din localitatea constanțeana Valu lui Traian, dupa ce a furat mai multe bunuri dintr-un magazin din localitate. Incidentul s-a petrecut sambata, 9 septembrie, și a fost surprins de camerele de luat vederi ale magazinului.

- ISU Cluj anunța un nou accident rutier pe Autostrada Transilvania. Se pare ca furtuna din dupa-amiaza zilei de duminica le da batai de cap șoferilor clujeni.Dupa ce au intervenit la kilometrul 21, pe sensul de mers Gilau-Turda, salvatorii au fost solicitați la un alt accident la kilometrul 17, unde…

- In noaptea de 30 spre 31 august, pe langa fenomenul de „luna albastra”, va avea loc o „superluna”, adica o luna plina care ajunge la „perigeu”: momentul in care se afla cel mai aproape de Pamant. Prin urmare, luna va aparea mai mare si mai stralucitoare decat de obicei. In timpul acestui fenomen, Luna…

- Tuturor ni s-a intamplat sa ne patam hainele favorite cu pete de cafea. Insa, din pacate, acestea sunt destul de greu de indepartat. Din acest motiv, acestea creeaza batai de cap gospodinelor. Din fericire, specialiștii vin cu cele mai bune sfaturi pentru indepartarea petelor. Iata care sunt acelea!…

- Pentru a va asigura de prospețimea porumbilor, desfaceți pe o lungime panușele (frunzele) și observați boabele. Daca sunt uniforme, fara spații intre ele și fara pete inchise la culoare, cel mai probabil este bun de fiert sau copt.Daca alegem sa-l fierbem, curațam știuleții, iar o parte din frunze o…