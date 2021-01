Cea mai de încredere instituție pentru români: Biserica Biserica ramane institutia in care romanii au cea mai mare incredere, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in perioada 11-15 ianuarie. Potrivit cercetarii sociologice, 62% dintre romani au incredere multa si foarte multa in Biserica, in vreme ce 38% au increde putina, foarte putina sau deloc. Pe locul doi se afla primariile, care se bucura de increderea 40% dintre romani. Cele doua sunt singurele institutii care au peste 50% in increderea romanilor, dintre cele incluse in sondaj. Biserica, Armata și Academia Romana sunt primele instituții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut lamentabil alegerile și dupa ce a votat zeci de legi contestate la CC alaturi de Șor, Igor Dodon are tupeul sa-i spuna Maie Sandu ce trebuie sa faca. „Așa cum am facut eu anul trecut, numind-o pe Maia Sandu în funcția de prim-ministru. Președintele țarii trebuie…

- S-au incheiat consultarile cu partidele politice de la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa anunțe cine va fi premierul desemnat sa formeze viitorul Guvern al Romaniei care ar urma sa conțina 18 ministere. PNL, USR PLUS și UDMR au fost impreuna la consultari. La inceputul discuțiilor,…

- Numarul mare de noi deputați și senatori intrați in Parlament pe lista PNL dar venind de la alte partide cum ar fi PSD, ALDE sau PMP a generat o serie de mari tensiuni in partidul condus de Ludovic Orban. Dar, ca sa stopeze setea de puterea a noilor liberali veniți din alte partide, președintele Klaus…

- CHIȘINAU, 1 dec – Sputnik. La un an de la investirea sa in funcția de procuror general, Alexandr Stoianoglo a prezentat raportul de activitate. Stoianoglo a declarat ca prioritatea numarul unu a fost delimitarea Procuraturii de politica, iar acum, dupa un an, instituția este cu adevarat independenta.…

- SONDAJ CURS: In partea inferioara a clasamentului regasim PMP cu 7%, iar Pro Romania ține aproape cu 6%, in timp ce UDMR se menține la scorul obișnuit de 5%. Practic, toate cele trei partide se lupta pentru atingerea pragului electoral. Date tehnice ale sondajului CURS: - Universul…

- Cooperarea dintre Guvern, Parlament si Presedintie va ramane o prioritate pentru Igor Dodon si in urmatorul mandat, in cazul in care va castiga alegerile. Declaratia a fost facuta la o intalnire cu alegatorii din raioanele Calarasi si Straseni.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat luni la B1 TV ca PNL vrea sa dețina intrega putere (Parlament, Președinție și Guvern) și le-a transmis acestora ca au mai existat politicieni, inclusiv in PSD, care și-au dorit intreaga putere și „niciunul nu a sfarșit bine”.„Situatia din Romania devine…