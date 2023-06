Cea mai cerută operație estetică de către bărbații din România Ingrijirea aspectului estetic nu mai este de mult timp un subiect tabu pentru barbați. In ultimi ani, din ce in ce mai mulți pacienți de sex masculin trec pragul clinicilor estetice din Romania. Daca la inceput aceștia se limitau la mici injecții cu botox pentru a estompa ridurile, in prezent, cea mai ceruta intervenție estetica este cea de blefaroplastie, prin care se elimina excesul de piele de la nivelul pleoapelor. Medicul chirurg estetician Iancu Morad marturisește ca, din totalitatea pacienților sai care apeleaza la aceasta intervenție, aproape 50% sunt barbați, in general trecuți de 40… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

