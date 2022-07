Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a inregistrat miercuri cea mai ridicata temperatura pentru luna iulie si risca sa marcheze un record absolut de caldura, a anuntat miercuri institutul meteorologic din aceasta tara dupa ce canicula care a adus deja temperaturi record in Europa a ajuns si in Scandinavia, informeaza AFP. Precedentul…

- Marea Britanie a raportat marți dupa-amiaza cea mai calduroasa zi din istorie, cu o temperatura ridicata ce a ajuns la 39,1 grade Celsius, potivit datelor provizorii anuntate de Met Office, serviciul meteorologic britanic. Instituția estimeaza ca vremea se va incalzi și mai mult pe parcursul zilei,…

- Un record de temperatura ridicata – 39,1 grade Celsius – a fost inregistrat provizoriu in localitatea Charlwood, comitatul Surrey, in sudul Angliei, a anuntat Met Office, serviciul meteorologic britanic, potrivit Reuters. ”Daca va fi confirmat, va fi cea mai ridicata temperatura inregistrata pana acum…

- Mai multe recorduri istorice de temperatura au fost depasite luni in Franta, in localitati precum Brest, Saint-Brieuc si Nantes (vest) si Biscarrosse (sud-vest) in ”cea mai calduroasa zi din acest val de canicula”, a anuntat Meteo-France, potrivit AFP. Potrivit valorilor provizorii inregistrate la ora…

- Adda a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit fanilor cum decurge tratamentul pentru boala dura de care sufera. In urma cu ceva timp, artista a fost diagnosticata cu boala Lyam, dupa ce mai bine de un an s-a tratat greșit, pentru o alta afecțiune.„Acel moment cand reziști…

- Desi temperaturile scad usor, caldura extrema face ravagii in Romania. Dupa valul de aer tropical, meteorologii anunta furtuni violente. Vineri, 1 iulie, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valul de caldura va fi persistent, iar disconfortul termic in continuare accentuat in vestul,…

- Reprezentanții CFR SA au anunțat ca in perioada in care sunt preconizate temperaturi care vor depași 37-38 de grade Celsius, vor fi luate masuri speciale pentru desfașurarea traficului feroviar in condiții de siguranța. Una dintre masuri se refera la reducerea vitezei daca temperatura in șine depașește…