Cea mai bună glumă a lui Grindeanu: Se inaugurează o autostradă care nici în 2024 nu ar fi gata Ministrul Sorin Grindeanu inventeaza obiective greu de realizat in 2023. Specialiștii in infrastructura susțin ca nici in 2024 nu vor fi gata drumurile invocate de oficial. Asociația Pro Infrastructura, ONG care monitorizeaza lucrarile de infrastructura, susține ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut cea mai buna gluma din mandat: grecii de la Aktor inaugureaza in 2023 lotul 3 din Autostrada A0 Sud, adica „vii pe autostrada de la Pitești și te duci pana la Constanța doar pe autostrada”. ”Grecii sunt la un progres fizic de nici 30% dupa 16 luni din cele 30 pe care le au la dispoziție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

