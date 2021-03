Stiri pe aceeasi tema

- Cazul dublei crime din Onești a ingrozit intreaga Romanie, iar acum, din pacate, unul dintre cei doi barbați a fost condus pe ultimul drum. Vineri, Silviu Iștoan a fost inmormantat. Acum avem imaginile durerii din cea mai neagra zi a familiei barbatului de 38 de ani.

- CAZUL ONEȘTI. Poliția ar fi impuscat din greseala una dintre victimele ucise in tragedia de la Onești. Acest lucru a fost confirmat de o fotografie care a fost facuta publica, dar si de ministrul de Interne, Lucian Bode. Ministrul de Interne, Lucian Bode a confirmat ca pe corpul uneia dintre victimele…

- ITM face ancheta la Onești, dupa ce a aflat ca angajații care au fost uciși de un barbat in apartamentul pe care care criminalul il pierduse in favoarea unei companii, nu aveau ce cauta acolo. Cei doi barbați erau electricieni și nu aveau in fișa postului desfașurarea de activitați in afara Complexului…

- Crima din Onești care a ingrozit intreaga țara scoate la iveala noi detalii despre ucigaș, dar și despre cele doua persoane pe care Gheorghe Moroșan le-a ucis cu sange rece. Abia acum s-a aflat cine era, de fapt, soția unuia dintre barbații omorați.

- O crima cu sange rece a avut loc in Onești, acolo unde doi barbați au fost uciși cu sange rece de catre proprietarul unui apartament, pe numele sau Gheorghe Moroșan! Barbatul a incercat sa negocieze cu polițiștii pentru a-i elibera pe cei doi ostatici, dar intr-un final i-a injunghiat lasandu-i intr-o…

- Cei doi barbați, sechestrați și uciși de Gheorghe Moroșan, aveau 38, respectiv 55 de ani și lucrau ca electricieni. Silviu Istoan, de 38 de ani, si Dan Patatu, 55 de ani, sunt cei doi barbați, de profesie electricieni, uciși de Gheorghe Morosan, ieri, 1 martie. Cei doi barbați, dintre care unul orfan…

- Cei doi barbați, sechestrați și uciși de Gheorghe Moroșan, aveau 38, respectiv 55 de ani și lucrau ca electricieni. Silviu Istoan, de 38 de ani, si Dan Patatu, 55 de ani, sunt cei doi barbați, de profesie electricieni, uciși de Gheorghe Morosan, ieri, 1 martie. Cei doi barbați, dintre care unul orfan…

- Cazurile de violenta extrema asupra copiilor mediatizate in ultima perioada au socat opinia publica. Psihologii sustin ca ele sunt rezultatul unei agresivitati generale care exista si inainte, dar care a crescut in intensitate in pandemie.