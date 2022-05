Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai interesante intalniri de care s-au putut bucura concurenții de la Insula Iubirii sezonul 6 a fost atunci cand au mers in Camera Libera pentru un masaj, dar și pentru un joc de cunoaștere.

- A inceput sezonul 6 al emisiunii ‘’Insula Iubirii’’. Este prima seara in care concurenții și ispitele interacționeaza direct și deja exista suspiciuni in legatura cu unele dintre concurente. Cerasela a fost vedeta serii și a atras toate privirile fiind considerata preferata baieților. Ce marturisiri…

- Cel mai nou sezon Insula Iubirii, care va avea premiera diseara, la Antena 1 si va putea fi urmarit in fiecare luni si marti, de la 20:30, vine cu o multime de surprize. Mult mai multe ispite, mult mai multe provocari si noi locatii sunt doar o parte dintre ingredientele care le vor da batai de cap…

- Ana Maria Vaida, una dintre ispitele reality show-ului Insula Iubirii, sezon 6, este din Cluj Napoca și are 33 de ani. A dansat in cluburi in Ibiza și Cipru, ii place sa pozeze și sa prezinte rundele in luptele K1 și MMA.

- Cel de-al saselea sezon „Insula Iubirii” va avea premiera pe 2 si, respectiv, 3 mai si va fi difuzat in fiecare luni si marti, de la 20:30, la Antena 1. Aparent pline de incredere, cinci noi cupluri au luat decizia vietii lor si au vrut sa se supuna celui mai dur test al relatiei, in cel de-al saselea…

- Cristian Grigorescu participa la „Insula Iubirii”, sezonul 6 in calitate de ispita. Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Cristian Grigorescu are 28 de ani și este antrenor personal. Pasionat de dans sportiv si licentiat in sport si…

- Cine sunt ispitele din noul sezon Insula Iubirii 2022, emisiune ce va incepe in curand la Antena 1, aflata la sezonul cu numarul șase. In acest sezon nou, zece ispite masculine așteapta sa demaște sentimentele adevarate ale concurenților care intra in concurs, intr-un decor de vis. Sa cunoaștem ispitele!…