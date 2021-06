Ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, a facut apel la Uniunea Europeana sa elimine posibilitatea de veto de care dispune fiecare stat membru, pentru ca Europa „sa nu fie luata ostatica” in capacitatile sale de actiune. Normele Uniunii Europene prevad ca anumite decizii, in special in materie de impozitare sau in probleme de politica […] The post Ce vrea Germania: eliminarea posibilitații de veto a statelor membre UE first appeared on Ziarul National .