Stiri pe aceeasi tema

- Multe firme din țara au decis sa creasca salariul minim de la 1 ianuarie, nu de la 13 ianuarie – data stabilita prin Hotarâre de Guvern, potrivit unui sondaj de opinie realizat de un producator de software pentru antreprenori. Motivul principal invocat de respondenți este ca astfel nu mai…

- Unul din doi angajați din Romania ia in calcul, in 2021, sa iși schimbe locul de munca, iar unul din patru deja a facut pași concreți in acest sens. Romanii cauta salarii mai bune și oportunitați in cariera. Potrivit unui sondaj BestJobs, 54% dintre angajații romani care au participat la un…

- ​Mai bine de jumatate (54%) dintre angajații români care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca se gândesc sa-și schimbe locul de munca anul acesta, iar 28% au facut chiar pași concreți în aceasta direcție. Chiar daca 2020 a fost plin de provocari…

- Mai mult de jumatate dintre candidatii care au aplicat anul acesta pentru un loc de munca nu au primit feedback de la angajatori, iar aproape la fel de multi au declarat ca nu vor mai aplica niciodata pentru companiile respective, arata un sondaj realizat de o platforma de recrutare online. Conform…

- Romanii sunt cei mai optimiști europeni, reiese dintr-un sondaj comandat de Parlamentul European. Mai bine de jumatate dintre romanii care au raspuns la intrebari cred ca anul viitor va fi mai bun. Conform eurobarometrului, romanii au cel mai ridicat grad de optimism din intreaga Europa, in…

- ​Atunci când au de ales între doi candidați cu calificari similare, 73% dintre directorii executivi chestionați raspund ca ar alege candidatul cu mai multa experiența în automatizare și instrumente AI, chiar daca rolul nu cere aceste abilitați, arata un sondaj realizat de unircornul…

- Sarbatorile se apropie și toata lumea este interesata de zilele libere acordate in mod legal de Carciun și de Revelion. Prima zi de Craciun 2020 și prima zi de Revelion 2021 pica in timpul saptamanii, celalalte doua zile de Craciun și Revelion pica in zilele de sambata

- ​Candidații la joburi în România au început sa accepte salarii mai mici și alte concesii, în perioada aceasta de criza COVID-19 fața de situația anterioara, susține site-ul de recrutare eJobs, care a facut studiu în rândul utilizatorilor platformei sale. Citește…