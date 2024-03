Ce  vom vota, anul acesta?

Ce vom vota la alegerile din 2024 a fost intrebarea pe care am lansat-o invitaților la Dialogurile Puterii . Rand pe rand, jurnaliști, profesori, oameni de comunicare au raspuns, la unison, ce nu vom vota: doctrine și programe politice. Nu vom vota o doctrina ”Nu putem vota o doctrina pentru ca nu sunt enunțate”, afirma jurnalistul Sorin Roșca Stanescu. „Noi nu știm in acest moment care e doctrina Partidului Național Liberal la locale sau la europarlamentare, nu și-au exprimat-o pana acum.Nu știm nici PSD-ul sub ce palarie este doctrinar. O doctrina clara este cea enunțata de liderii AUR, acolo…