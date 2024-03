Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a publicat, in dezbatere publica, proiectul de ordonanța de urgența pentru comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Prin derogare de la legislația in vigoare, primarii și președinții de consilii județene vor putea sa treaca la alt partid fara sa-și piarda mandatul, cu cel mult…

- Atragerea fondurilor europene, pentru realizarea unor investiții majore in Romania, reprezinta un obiectiv asumat al coaliției de guvernare PSD -PNL. Decizia de a organiza in aceeași zi alegerile locale și pe cele europarlamentare, cu lista comuna PSD -PNL la alegerile pentru Parlamentul European, este…

- Conducerile PSD și PNL, intrunite in ședințe separate, au aprobat miercuri seara comasarea alegerilor europarlamentare cu alegerilor locale, pe 9 iunie, și alianța electorala, cu liste comune, pentru alegerile europarlamentare. Conducerea PSD a votat in unanimitate deciziile.Conducerea PNL…

- Peste 50% dintre romani ar fi de acord cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Datele unui nou sondaj, realizat la comanda PNL-PSD, da unda verde Coaliției sa incheie demersurile pentru desfașurarea simultana a alegerilor din acest an.

- Partidul de opoziție AUR a organizat miercuri, 14 februarie, un protest la sediul Autoritații Electorale Permanente in care a criticat ideea de comasare a alegerilor, discutata de PSD și PNL, a relatat news.ro.Zeci de persoane au mers la sediul AEP, iar protestatarii au strigat: „Nu vrem sa fim condusi…

- „In primul rand este o decizie pe care o vom discuta in partid si in coalitie. Nu vom lua niciodata decizii decat asumate, nu pe surse, iar decizia va fi in asa fel sa fie bine pentru cetatenii Romaniei si pentru democratie.Partidul se va reuni in Biroul Politic National, saptamana aceasta, miercuri,…

- Partidul condus de George Simion a stabilit, in ședința de final de an organizata la Gura Humorului, o serie de criterii de performanța pe care filialele AUR trebuie sa le indeplineasca in anul electoral 2024. Astfel, in cadrul unei rezoluții adoptata la finalul ședinței, AUR a decis ca dupa…

- Gheorghe Piperea a fost desemnat coordonatorul AUR pentru alegerile europarlamentare, a anuntat liderul George Simion, intr-o conferinta de presa. Lista AUR la alegerile pentru PE va fi deschisa de europarlamentarul Cristian Terhes.