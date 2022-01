Anul acesta promite sa fie unul important pentru explorarea spațiului, mai multe programe majore ajungand la rampa de lansare in urmatoarele 12 luni, detaliaza The Guardian. „Ce va aduce anul 2022 in domeniul spațial?”, intreaba The Guardian. SUA urmeaza sa se intoarca pe Luna, cu o serie de misiuni menite sa inființeze acolo o colonie lunara, in cațiva ani. De asemenea, China urmeaza sa iși finalizeze stația spațiala Tiangong, in timp ce Europa și Rusia vor incerca sa duca nave spațiale pe Marte. India, Coreea de Sud și Japonia au și ele planificate cateva misiuni in spațiu, enumera The Guardian.…