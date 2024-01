Ce urmează pentru Pakistan și Iran după ce s-au bombardat reciproc Tensiunile dintre Pakistan și Iran par sa se domoleasca, dar preocuparile lor de securitate la frontiera se vor fi adancit, spun analiștii. Pakistan și Iran au convenit sa detensioneze situația dupa lovituri militare reciproce asupra teritoriilor lor in aceasta saptamana, dar acest episod dezvaluie o lipsa de incredere intre vecini care va continua sa afecteze relațiile lor chiar și dupa ce rachetele și acuzațiile s-au stins, spun analiștii. In seara zilei de vineri, ministrul de externe al Pakistanului, Jalil Abbas Jilani, a vorbit cu omologul sau iranian Hossein Amirabdollahian. „Cei doi miniștri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

