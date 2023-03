Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 391. Optsprezece state din cadrul Uniunii Europene vor participa la planul achizitiilor comune de munitie pentru Ucraina, a declarat Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina ce fusese sub…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Peskov a fost intrebat despre relatarile potrivit carora in viitorul apropiat CPI ar urma sa emita primele mandate de arestare impotriva unor cetateni rusi in legatura cu conflictul din Ucraina, transmite Reuters preluat de Agerpres.Potrivit lui Dmitri Peskov, pozitia Kievului inseamna ca obiectivele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat intentia de a recupera peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014, scrie duminica dpa. „Este pamantul nostru. Poporul nostru. Istoria noastra”, a spus Zelenski, potrivit unei declaratii difuzate duminica. Prin recuperarea Crimeei, in Ucraina se…

- „Trebuie sa fim pregatiti pentru un termen indelungat, asta poate dura multi ani”, a estimat Stoltenberg, potrivit Agerpres.„Presedintele Putin vrea o Europa diferita, o Europa unde el sa-si poata controla vecinii, unde poate sa decida ce pot face tarile”, crede secretarul general al NATO.Dupa un an…

- Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, nu va mai fi niciodata parte a Ucrainei, a declarat luni președintele croat Zoran Milanovic in timpul unor observații in care iși detalia obiecția ca Zagrebul sa ofere ajutor militar Kievului, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina va elibera peninsula Crimeea ocupata de ruși printr-o combinație de forța militara și diplomație. Despre acest lucru a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații a Ucrainei, potrivit de The Kyiv Independent . „Nimic nu se va intampla fara forța. Trupele noastre vor merge acolo cu…