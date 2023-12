Ce unghii se poartă în 2024 Ce unghii se poarta in 2024 Trend-urile in materie de manichiura sunt in continua schimbare, la fel ca toate celelalte tendințe. Specialiștii in domeniu au stabilit deja ce unghii se vor purta in anul 2024. In mare parte, femeile trebuie sa fie deschise catre manichiuri indraznețe pentru a fi la moda. Iata in continuare tendințele anului urmator in materie de unghii! Perle și fundițe 3D Bijuterii pentru unghii Albastru intens French grafic, reinterpretat Textura 3D Forma patrat-ovala a unghiilor Nuanțe metalice, sidefate The post Ce unghii se poarta in 2024 appeared first on ADPM . Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

