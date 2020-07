Ce trebuie să știm despre antiinflamatoare? Antiinflamatoarele. Auzim cu toții des acest cuvant, care apare inclusiv la televizor in majoritatea reclamelor la medicamente OTC (over-the-counter), adica la medicamente care nu necesita prescripție medicala și pot fi recomandate de catre farmacist. Dar ce inseamna aceasta proprietate a medicamentelor, indiferent ca vorbim de formulari orale (comprimate, capsule, siropuri) ale acestora sau de cele cu aplicare topica, locala, de tipul gelurilor sau unguentelor? Inflamația, raspuns imun al corpului Inflamația este considerata cel mai vechi aspect al raspunsului imun al corpului uman și reprezinta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

