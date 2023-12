Stiri pe aceeasi tema

- In dansul magic al Feng Shui-ului, unde energia curge și se armonizeaza, frunza de dafin devine un element puternic pentru a atrage abundența in timpul sezonului sarbatorilor. Mai mult decat o simpla decorare, utilizarea strategica a laurului la baza bradului tau de Craciun poate fi un gest simbolic…

- Specialiștii in Feng Shui spun ca in ultimii ani, cactușii au devenit unul dintre cele mai importante elemente decorative intr-o locuinta. Pe langa aspectul lor impunator dar frumos, aceștia au un efect benefic și asupra psihicului. Unde se pun cactușii in casa pentru a atrage norocul. Cactușii sunt…

- Norocul va bate la ușa pentru trei zodii din horoscop. Acești nativi se vor bucura de cea mai buna perioada din viața lor, iar pe plan profesional vor fi in centrul atenției. Nativii vor face acțiuni importante și vor atrage banii ca un magnet in luna noiembrie. Iata zodiile norocoase in urmatoarea…

- Exista numeroase obiecte pe care oamenii le așeaza intr-un spațiu special din locuința lor pentru a aduce norocul in familie. Insa, puțini sunt cei care știu ca exista și un ingredient care atrage norocul și succesul. Iata in ce colț al casei se presara bicarbonat de sodiu, pentru a avea succes pe tot…

- Usturoiul este unul dintre cele mai utilizate ingrediente, despre care se spune ca face minuni. Chiar și in Feng Shui, este considerata o amuleta puternica pentru a atrage bani și a indeparta energiile negative. Afla unde trebuie sa il așezi in casa, astfel incat sa atragi bogația și prosperitatea.…

- Experții Feng Shui au spus exact unde se presara orez in casa pentru a atrage banii și norocul. Acest concept chinezesc este vechi de mii de ani și testat de milioane și milioane de oameni. Unde se presara orez in casa pentru a atrage banii și norocul Norocul și-l mai face omul și cu mana lui, spune…

- Poate nu știai, dar alcoolul te ajuta sa atragi bani. Filosofia Feng Shui ofera metode unice ca sa atragi prosperitatea financiara, iar alcoolul este una dintre ele. Astfel, daca pui alcool in anumite locuri cheie, vei curața și vei revitaliza energia casei tale, creand un mediu favorizant al abundenței…

- Te-ai intrebat vreodata cum poți atrage bogația in viața ta? Evident, prin munca și eforturi, dar afla ca poți sa mai recurgi și la anumite trucuri, ce te vor ajuta sa aduci norocul de partea ta. Oricat de surprinzator ar parea, poți face un simplu ritual pentru a atrage bani. Ai nevoie doar de scorțișoara,…