Ce trebuie să facă o femeie dacă vrea să se mărite cu un fotbalist Foarte multe femei tinere iși doresc sa se marite cu un fotbalist. Faima și banii fotbaliștilor le atrag pe unele femei mai ceva ca un magnet. Fosta iubita a unui fotbalist din Romania spune ca nu este chiar atat de ușor sa fii iubita unui fotbalist și ca trebuie sa indeplinești anumite cerințe. Din cunoștințele noastre, cam toți fotbaliștii vor femei de casa, care sa-i aștepte frumoase și cu masa pusa. Tot ceva asemanator a povestit și Gabriela Aza, fosta iubita a lui Dragoș Nedelcu, mijlocașul imprumutat de FCSB la Farul Constanța. “Femeia care vrea un fotbalist trebuie sa nu faca nimic, doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape trei ani de relație, Aza Gabriela și fotbalistul Dragoș Nedelcu au decis sa se desparta. Artista a dezvaluit care au fost motivele care au dus la separare. Chiar inainte de Paște, Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu au decis sa puna punct poveștii lor de dragoste. Problemele intre ei au inceput…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat, miercuri, la București ca tara sa, ca de altfel și celelate state NATO, va fi alaturi de Ucraina in aceasta perioada grea și o va sprijini cu tot ceea ce este necesar. „Si pentru mine, pentru amandoi este extrem de important ca aceasta legatura…

- Artista Aza Gabriela și fotbalistul Dragoș Nedelcu s-au desparțit. Povestea lor de dragoste incepuse in luna octombrie a anului 2019, iar acum au ajuns la concluzia ca lucrurile intre ei nu mai funcționeaza. S-au cunoscut prin intermediul Instagramului, apoi au ieșit de cateva ori și și-au dat seama…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…

- Vlad Gherman a atras atenția cu mai recenta fotografie postata pe Instagram. Tanarul actor apare alaturi de fosta lui iubita, de Cristina Ciobanașu, dar și de Oana Moșneagu, actuala iubita. In luna ianuarie a acestui an, Vlad Gherman a confirmat relația cu actrița Oana Moșneagu. De o buna perioada de…

- sursa foto: llona Andrei/ G4Media Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a facut declarații, vineri, de la Palatul Cotroceni, alaturi de președintele Klaus Iohannis. Este prima vizita a vicepreședintei SUA la București și are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Harris a venit la București…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri seara, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , pentru a discuta despre situatia de securitate in Ucraina si gestionarea fluxului de refugiati din aceasta tara, anunța reprezentanții Guvernului Romaniei. Potrivit sursei citate, vizita la…

- Surpriza pentru telespectatori! Chef Patrizia Paglieri a semnat contractul cu Kanal D și va face parte din echipa matinalului „Dimineața cu noi”. Fosta concurenta de la „Asia Express” va fi responsabila de preparatele din emisiune.Echipa matinalilor de la „Dimineata cu noi”, show-ul care incepe pe 7…