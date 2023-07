Solicitarea Israelului de a obtine eliminarea vizelor pentru calatoriile in Statele Unite depinde de un program-test, cu durata de o luna, prin care autoritatile israeliene trebuie sa permita accesul fara probleme al cetatenilor americani de origine palestiniana, anunța Mediafax.

Israelul solicita de mult timp integrarea in Programul pentru eliminarea vizelor in SUA (VWP), dar progresele sunt ingreunate de restrictiile de calatorie pe care Israelul le aplica cetatenilor americani de origine palestiniana care doresc sa se deplaseze in Cisiordania tranzitand teritoriul israelian.

