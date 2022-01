Ce taxe trebuie să plătești în 2022 dacă îți cumperi o mașină second hand din Germania Ce taxe trebuie sa platești in 2022 daca iți cumperi o mașina second hand din Germania. Persoanele care vor sa iși achizioneze o mașina second hand din Germania și nu din Romania trebuie sa știe ca procedura este mai dificila, dar și mai scumpa. In primul rand, inmatricularea trebuie facuta intr-un termen de maximum 30 de zile de la momentul dobandirii dreptului de proprietate asupra masinii, așa ca este nevoie ca toate documentele sa fie bine puse la punct. Inainte de a demara procedura de inmatriculare, trebuie sa alcatuiești un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente: Ce taxe trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

