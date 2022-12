Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ii invita pe bucurestenii si turistii la Targul ”Poveste de Craciun” din curtea Operei Comice pentru Copii, deschis pana in 29 decembrie. Invit bucureștenii și turiștii la Targul „Poveste de Craciun” din curtea Operei Comice pentru Copii (bd. Giulești nr. 16). Aici, organizatorii ii așteapta pe cei mici cu un patinoar, carusel, un trenuleț de poveste și chiar un derdeluș – o atracție unicat in București. Este prezent chiar și Moș Craciun, care are propria casa la Targ, iar pe Scena Colindatorilor canta zilnic corurile de copii din Programul Național…