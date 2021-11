Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia se pregatește de meciul cu Serbia, ultimul din preliminariile Campionatului Mondial. Cristiano Ronaldo (36 de ani), starul lusitanilor, a facut un apel catre suporterii portughezi sa fie alaturi de echipa la partida care ii poate duce la turneul final din Qatar. Portugalia - Serbia este programat…

- Șansele naționalei de fotbal masculin a Suediei de a-și asigura primul loc in Grupa B a preliminariilor de calificare la Cupa Mondiala sunt serios afectate de infrangerea cu 2-0 in fața Georgiei, joi seara, in deplasare, la Batumi, anunța Mediafax. Khvicha Kvaratskhelia a marcat de doua ori…

- Mirel Radoi a anunțat lotul Romaniei pentru meciurile din noiembrie. Naționala se pregatește pentru ultimele doua infruntari din grupa de calificare la Cupa Mondiala 2022 din Qatar. Tricolorii mai au de jucat cu Islanda, in 11 noiembrie, pe teren propiu și in deplasare, cu Liechtenstein, pe 14 noiembrie.…

- Cristiano Ronaldo a marcat, marti, trei goluri, in meciul pe care Portugalia l-a castigat, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (3-0), in Grupa A a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Ronaldo a inscris in minutele 8 si 13, ambele din penalti, precum si in minutul 87. Celelalte reusite ale gazdelor…

- Selectionata Danemarcei s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal din 2022, marti seara, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 1-0, pe teren propriu. Joakim Maehle (53) a marcat unicul gol al partidei si a ajutat la pastrarea parcursului perfect al danezilor, care…

- In aceasta seara s-au jucat restul partidelor din runda a opta a preliminariilor pentru Cupa Mondiala. Danemarca a reusit calificarea la turneul final al Campionatului Mondial, iar Cristiano Ronaldo a ajuns la 115 goluri pentru Portugalia. Meciurile Anglia-Ungaria si Albania-Polonia au fost marcate…

- Japonia a fost invinsa surprinzator acasa de Oman, cu scorul de 1-0, joi, in primul meci al acestor echipe din ultima faza a preliminariilor zonei asiatice pentru Cupa Mondiala de fotbal 2022 din Qatar, transmite Reuters. Issam Al Sabhi a marcat, in minutul 88, unicul gol al acestei partide din Grupa…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record mondial de goluri marcate la echipa nationala, 111, dupa ce a adus in extremis victoria Portugaliei printr-o dubla reusita in fata Irlandei (scor 2-1), in preliminariile Cupei Mondiale 2022. Ronaldo a inscris in minutele 89 si 90+6, dupa…