- Vremea calda din ultima perioada e pe sfarșite. Proces de racier va fi mai accentuat incepand cu luna ianuarie, de abia de atunci se pare ca iarna iși va intra in sfarșit in drepturi. Pana atunci, meteorologii anunta temperaturi peste cele normale pentru Craciun și Revelion (8-17 grade...

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Emilian: Pentru mine, nu stiu ce sa zic. Da, au ceva special, insa e mai trist pentru mine, pentru ca nu pot ajunge uneori iarna acasa, la Iasi, sa stau cu cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Emilian: Un tort facut…

- Iarna si-a intrat in drepturi depline in statiunile montane. Iubitorii sporturilor de iarna deja schiaza pe noua partii din tara. Exista insa si pericole la inatime. In aceasta dupa-amiaza, in Bucegi, peste o suta de turisti - multi diintre ei copii - au ramas blocati de viscol.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de racire a vremii și ninsori in special in zona de munte, valabila incepand de luni, 02 decembrie, ora 07:00, pana marți, 03 decembrie, ora 10:00. In intervalul menționat, se vor semnala... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Iarna aceasta va fi mai calda decat in mod obișnuit in Romania, insa nu sunt excluse perioadele de vreme extrema, cu ger, viscol si ninsori abundente. Daca in urmatoarele trei luni sunt anunțate temperaturi mai mari decat media celor inregistrate pana acum, este urmarit și un posibil vortex polar. „Serviciile…

- Temperaturile vor fi in creștere, incepand de astazi, in toata țara. Vremea va fi calda pentru aceasta perioada, maximele situandu-se intre 17 și 25 de grade. In București termometrul va urca pana...

- Vremea s-a racit in ultimele cateva zile și nu mai este mult pana cand vor fi anunțați, cel mai probabil, și primii fulgi de nea. Președintele Consiliului Județean Timiș spune ca instituția pe care o conduce este pregatita pentru iarna, pentru deszapezire. Totuși, exista o „situație speciala”…

- FRIG… Vremea s-a schimbat radical, anuntand primii fulgi de zapada. De ieri, la Vaslui s-a simtit o schimbare a vremii, pentru ca, spre seara, afara erau 8-9 grade Celsius. Temperaturile au scazut seminificativ, iar ploile cuprind treptat aproape toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie a…