Ce sunt demisexualii? Te poţi afla şi tu printre ei Din aceasta categorie fac parte si demisexualii, adica acei oameni care simt o atractie sexuala fata de un potential partener, dar si-o reprima pana ajung sa il cunoasca foarte bine. Este un fel de teama sexuala de esec, acestia neluand in considerare o relatie carnala inainte de a stabili o legatura emotionala puternica cu acea persoana. Cu alte cuvinte, ei au nevoie de sentimente exprimate reciproc, ce le asigura lor confortul psihic necesar pentru a se apropia la nivel fizic. Acest concept a fost stabilit in 2008 de catre Reteaua Internationala pentru Educatia si Vizibilitatea Asexualitatii,…

