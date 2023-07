Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana de foc pentru romani, canicula ce ne aduce aminte, prin vocile specialiștilor in sanatate, sa bem apa. Și cateva cunoscute vedete trambițeaza același sfat insa, cu un interes hotarat. Propun hidratarea cu propriile marci de apa imbuteliata. Pentru unii afacere, pentru alții asociere de imagine,…

- Azi-noapte s-a incheiat o noua ediție Untold, megafestivalul de la malul marii pentru care a avut anul acesta o audiența record. Trambițat drept cel mai sigur loc public de pe litoral avand in vedere miile de forțe de ordine (poliție, jandarmerie, ISU, Agenția Naționala Antidrog, Brigada de combatere…

- Cristina, cumnata Danei Roba, a facut declarații in ediția din aceasta dupa amiaza a emisiunii Acces Direct și a vorbit despre Daniel Balaciu și familia acestuia. Femeia susține ca nu vrea sa ii ia apararea soțului make up artistului, și spune ca acesta va plati pentru fapta sa, insa susține ca Dana…

- In declarația din dosar, Daniel Balaciu spune ca regreta ca a agresat-o pe Dana Roba și ca nu o va mai lovi niciodata. Mai mult, barbatul cere sa fie judecat in libertate, pe motiv ca fetițele lui au nevoie de el in viața lor. In randurile de mai jos regasiți declarația completa din dosar a partenerului…

- Dana Roba spune ca problemele in cuplu au inceput acum doi ani, dar a preferat sa nu divorțeze de la primele neințelegeri, ci și-a dorit ca familia sa fie unita. Lucrurile s-au agravat in ultimele șase luni, atunci cand era amenințata constant de Daniel Balaciu.

- SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, noi detalii in cazul Danei Roba. Medicii au decis ca vedeta sa fie operata, din nou. Astazi sau maine ar urma sa fie supusa unei intervenții pe creier. Intre timp, se pare ca soțul ei, barbatul care a mutilat-o,…

- Ies la iveala detalii terifiante despre cum a fost torturata Dana Roba chiar de soțul ei, tatal fetițelor sale. Daniel Balaciu a facut un gest incredibil dupa ce și-a mutilat soția. SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, informații șocante despre incidentul…

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…