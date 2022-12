Ce sumă fabuloasă a refuzat Dan Negru pentru un program de Revelion la Kanal D! ”Regele audiențelor” in nopție de Revelion, Dan Negru pare ca se dezice de acesta porecla. Popularul prezentator a refuzat oferta gazdelor emisiunilor sale, turcii de la Kanal D, aceea de a realiza o producție grandioasa la noul sau post. Timp de 22 de ani, Dan Negru a fost cea mai populara gazda a emisiunilor de divertisment dintre ani, toate la Antena 1, canal caruia i-a adus audiențe colosale. Conform cancan.ro, Negru (51 de ani) a vrut o pauza din a fi cel ce da tonul Revelioanelor televizate la romani, asta pentru ca emisiunile pe care le realizeaza la Kanal D, ”Jocul cuvintelor” și ”Tu urmezi”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

