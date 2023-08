Stiri pe aceeasi tema

- Indragit prezentator de televiziune, Florin Busuioc, alias Busu de la Meteo a devenit mai popular pe micul ecran decat pe scena teatrului, in ciuda lungii sale cariere artistice. Actorul devenit cel mai cunoscut și apreciat prezentator meteo, sarbatorește ”majoratul” de cand se afla in studioul știrilor…

- Theo Rose și Anghel Damian au fost nași de cununie in weekendul care tocmai a trecut. Ieri, 27 august, cantareața a facut furori in biserica in rolul de nașa la cununia prietenei sale din copilarie, care s-a casatorit, dar și la botezul fetiței acesteia. Duminica, Theo Rose a avut mai multe motive de…

- Iulia Parlea s-a angajat la Pro TV in urma cu un an și jumatate, unde prezinta rubrica Meteo, dar a fost implicata și in proiecte de divertisment precum Generații de distracții”, alaturi de Horia Brenciu sau “Vocea Romaniei”, unde a fost in culise alaturi de concurenți pe durata live-urilor și a fost…

- Theo Rose experimenteaza de doua luni și jumatate rolul de mama și este topita dupa Sasha, baiețelul ei și al lui Anghel Damian. Bebelușul este centrul universului in familie, iar artista este mulțumita ca reușește sa se imparta intre copil și proiectele profesionale. Concerte, filmari la serialul “Clanul”,…

- Theo Rose a implinit astazi 8 august, 26 de ani. Cantareața a primit multe urari in mediul online, dar cea mai speciala a fost cea de la Horia Brenciu, care i-a transmis colegei sale de la „Vocea Romaniei” un mesaj public. „Fata mea, colega mea, partenera mea, prietena mea, Teodorooo… LA MULȚI ANI,…

- Theo Rose are nevoie de ajutor cand vine vorba de creșterea micuțului Sasha Ioan. Artista a angajat o bona, iar mama ei vine in fiecare weekend in București pentru a sta cu nepotul ei.Peste doar o saptamana, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian va implini doua luni de cand a venit pe lume. Cantareața…

- Smiley și Gina Pistol s-au distrat aseara la concertul trupei Depeche Mode, care a avut loc la Arena Naționala din București. Au avut și un mare motiv de sarbatoare: artistul a implinit 40 de ani. Cei doi indragostiți au inceput petrecerea de ziua cantarețului chiar de aseara. Mari pasionați de muzica,…

- Theo Rose și Anghel Damian au devenit parinții lui Sasha Ioan in urma cu o luna, iar artista se afla deja pe platourile de filmare la Vocea Romaniei, difuzata in curand la Pro TV. De data asta, interpreta va imparți scaunul de jurat cu Horia Brenciu. Vedeta a facut primele declarații.Theo Rose este…