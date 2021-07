Ce studii are Ștefan Mandachi, patronul lanțurilor de restaurante Spartan Ștefan Mandachi este patronul lanțurilor de restaurantelor Spartan insa foarte multe detalii despre el nu prea se cunosc in spațiul public. Stefan Mandachi s-a nascut pe 11 februarie 1986 si meseria sa de baza este de avocat. El este cel care a format franciza Spartan, considerat a fi cel mai mare lant de restaurante de tip grecesc din estul Europei. Anteprenorul s-a nascut in Calarasi, insa familia lui s-a mutat in Suceava pe cand era doar un copil, de aici si accentul puternic moldovenesc. Ce studii are Ștefan Mandachi, patronul lanțurilor de restaurante Spartan A facut studiile liceale la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediilor de 10 obtinute de candidati la Bacalaureat in judetul Suceava a crescut de la 2 la 7 in urma solutionarii contestatiilor. Potrivit rezultatelor publicate pe site-ul http://bacalaureat.edu.ro/, cele mai multe medii de zece, respectiv trei, au fost obtinute de candidati de la Colegiul…

- Trei elevi suceveni au obținut media 10 la Evaluarea Naționala. Cei trei elevi provin de la Colegiul Național „Nicu Gane" Falticeni (Alexandru Constantin Vartolomei), Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava (Mihnea Radașanu) și Colegiul Național „Petru Rareș" ...

- Tanara studiaza Artele si este deja un artist plastic cunoscut, lucrarile sale fiind expuse in numeroase expozitii personale sau de grup. Ea a fost indrumata chiar de fostul sau sot sa devina cursanta a Facultatii de Arte Vizuale si Design si a ajuns deja la doctorat. Cristina Cezara Moraru absolvise…

- Pana astazi, 30.040 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 24.05.2021 (10:00) – 25.05.2021 (10:00) au fost raportate 63 de decese (36 barbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bacau, Bihor,…

- Loredana Apreutese s-a nascut la Campina, aici a crescut, a absolvit Colegiul Național "Nicolae Grigorescu", pentru ca apoi sa urmeze Facultatea de Drept, iar mai departe sa-și construiasca o cariera de excepție. Astazi, la numai 35 de ani, Loredana Apreutese este una dintre cele mai puternice femei…

- Loteria Romana a organizat sambata, 1 mai, tragerile speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti , iar Sambata Mare le-a adus noroc mai multor romani. Biletele norocoase au fost jucate in județele Iași, Arad, Argeș, Bacau, Calarași, Buzau și in municipiul București. Premiile totale au fost in valoare de…

- Anunțul a fost facut de catre fostul procuror Ivan Diacov pe pagina sa de Facebook. „Prietenul și fostul meu prim-adjunct Anatol Donciu a plecat la Domnul. Anatol a fost un intelectual de rara calitate, doctor habilitat, profesor universitar, un procuror profesionist, cu verticalitate.…

- Monica Birladeanu, una dintre cele mai frumoase romance, nu de puține ori a fost desemnata ”ca mai frumoasa celebritate din Romania”. Fost model, actrița și prezentatoare, ieșeanca iși continua cariera la Hollywood, dar nu uita inceputurile sale in televiziune. Greu de crezut, insa primul sau interviu…