- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor interzice de la 1 noiembrie vanzarea in Romania a alimentelor care au eticheta nutriscore, care are 5 culori, de la verde la roșu. Potrivit acestui sistem verde inchis inseamna ca un produs ar fi cel mai bun, iar roșu inseamna ca alimentul are foarte…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a comunicat, la mijlocul luni septembrie, ca produsele cu etichetele-semafor vor fi scoase de pe rafurile lanțurilor de supermarketuri de la 1 noiembrie, ceea a atras panica producatorilor, informeaza Europa FM . ANPC a transmis Asociației…

- Programul ”ANPC la munte și la mare” a inceput de cateva zile. Prin acest eveniment, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, da șanșa operatorilor economici sa verifice daca este pregatit pentru a-și deschide porțile in sezonul de vacanța. Operatorii respectivi pot solocita un control…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirma, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca 60% dintre debitori nu cunosc diferenta dintre o banca si un IFN. Oficialul explica unele dintre diferentele esentiale dintre banci si IFN-uri si face…

- Peste 3.000 de actiuni de control au fost realizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in aceasta vara in zonele turistice din intreaga tara, fiind date amenzi in valoare de 17 milioane de lei. In urma acestor actiuni au fost gasite mai multe nereguli, printre care mizerie…

- Comunicatele emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) vor contine numele operatorilor economici sanctionati in urma controalelor realizate de institutie, atunci cand constatarile comisarilor, care pot afecta sanatatea, viata sau interesele economice ale

- Conform Portalului instantelor de judecata, Claudiu Sorin Susanu are calitatea de inculpat, iar Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Horia Miron Constantinescu nr. presedintele ANPC sunt parti vatamate. Facem precizarea ca aceasta solutie procesuala reprezinta, conform Codului de…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va demara, in perioada urmatoare, actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, a anuntat directorul general al institutiei, Paul Anghel.