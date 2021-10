La finalul infrangerii cu Atletico Madrid, 0-2, Ronald Koeman a vorbit despre viitorul sau la Barcelona. Deși are doar o victorie in ultimele șase partide, Ronald Koeman spune ca se bucura in continuare de increderea președintelui Joan Laporta, dar ca știe ca soarta lui depinde de urmatoarele rezultate. Ronald Koeman, increzator ca va continua la Barcelona și dupa eșecul cu Atletico Madrid: „Ma simt sprijinit” „Trebuie sa fie clar drumul pe care merge echipa. ...