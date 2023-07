Ce spune premierul Marcel Ciolacu despre demisia Gabrielei Firea

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca ii e foarte clar ca, in calitate de ministru Gabriela Firea nu are nicio legatura directa cu ”azilele groazei”. El a spus ca Firea s-a retras „voluntar”. „Am avut astazi o discuție la Guvern cu doamna ministru Gabriela Firea pe tema ”azilelor groazei”. Imi este…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a propus vineri pe Bogdan Ivan, ministru al Cercetarii și Digitalizarii, ca interimar la Ministerul Familiei dupa plecarea Gabrielei Firea din Guvern.Gabriela Firea și-a depus demisia, vineri, de la conducerea Ministerului Familiei, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Decizia…