Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca, in acest moment, nu se impune instituirea starii de urgenta, ci respectarea regulilor de protectie sanitara pentru a limita cresterea progresiva de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Husi, ca Guvernul nu are in evaluare instituirea starii de urgența pentru ca acest lucru este „apanajul” președintelui Klaus Iohannis.Citește și: Dolarul american se va prabusi pana la sfarsitul lui 2021 - economist"Nu avem in evaluarea…

- Documente atasate: Guvernul discuta, vineri, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, iar secretarul de stat Raed Arafat a precizat ca se va prelungi cu 30 de zile, modificarile fiind minime si nu se vor impune restrictii suplimentare. Premierul Ludovic Orban a intrebat, vineri, la inceputul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a respins sambata ipoteza reintroducerii starii de urgenta, ca urmare a cresterii numarului de imbolnaviri și decese din cauza COVID-19."Nu este cazul starii de urgenta. Noi avem focare razlete in anumite judete, daca e sa ma refer la Arges, Brasov, Galati,…

- Autoritatile nu iau in calcul momentan nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale de pe 27 septembrie, a anunțat sambata ministrul Sanatatii. El spune ca nu este necesara reinstituirea starii de urgența, deoarece, dupa intrarea in vigoare a legii carantinei și izolarii, se pot…

- Executivul se reuneste, miercuri, în sedinta extraordinara, pentru a decide cu privire la prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, au confirmat surse guvernamentale. Actuala stare de alerta decisa de Guvern expira vineri, 17 iulie. Înaintea sedintei va avea loc o reuniune a Comitetului…

- UPDATE – Executivul se reuneste miercuri in sedinta extraordinara pentru a decide cu privire la prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Actuala stare de alerta decisa de Guvern expira in data de 17 iulie. Inaintea sedintei va avea loc o reuniune…

- Romania va intra, incepand cu 16 iulie, in alte 30 de zile de stare de alerta. Executivul va adopta, miercuri, mai intai in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si mai apoi in sedinta de Guvern, Hotararea privind prelungirea starii de alerta, pe tot teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile,…