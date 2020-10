Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii transmite ca indexarea a valorii tichetelor de masa cu un ban a rezultat in urma calculelor facute in baza formulei si indicatorilor economici prevazuti de lege. „Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin aplicarea unei formule de calcul clare, aprobata prin…

- Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin aplicarea unei formule de calcul clare, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1045/2018 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Prin urmare, ultima indexare a valorii tichetelor de…

- Conform unui proiect de ordin elaborat de ministrul finantelor, Florin Cițu, noi valori pentru unele tichete acordate angajatilor vor intra in vigoare incepand cu luna octombrie a acestui an, informeaza adevarul.ro. Valoarea sumei care se acorda lunar, respectiv ocazional, sub forma de tichete culturale…

- Valoarea cosului minim de consum lunar va fi aprobata de catre Institutul National de Statistica (INS). "Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent se stabileste anual de catre Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al presedintelui acestuia", potrivit actului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent se stabileste anual de catre Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al presedintelui acestuia. ‘Valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent se stabileste…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat luni ca, in prima parte a lunii august, partidelor politice au primit subventii in valoare totala de 6.044.078 de lei. Formațiunile politice care au beneficiat de aceasta subvenție sunt PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, Pro Romania si Partidul Forta Nationala.Partidul…

- Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 3.024.003,61 lei, Partidul National Liberal - 1.678.483,05 lei, Uniunea Salvati Romania - 448.149,88 lei, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 366.866,13 lei. De asemenea, Partidului Miscarea Populara i-a fost virata in cont suma de…