Ce spune Ludovic Orban despre vaccinarea obligatorie

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii sunt de acord in principiu sa se gaseasca o formula de responsabilizare a parintilor in vederea vaccinarii copiilor. "Am avut o dezbatere pe tema asta. In principiu, suntem de acord sa gasim o forma de responsabilizare a parintilor in vederea…

- Conducerea PNL a discutat luni, in Parlament, in ședința BEX, despre subiectul vaccinarii obligatorii, au relatat surse liberale pentru STIRIPESURSE.RO. Premierul interimar Ludovic Orban le-a spus colegilor de partid, in ședința, ca personal este de acord cu vaccinarea și susține cu toata taria imunizarea…

- Vaccinarea ar putea deveni obligatorie in Romania chiar de la finalul lunii februarie. Legea care prevede obligativitatea vaccinarii copiilor se afla pe masa deputaților și odata cu inceperea sesiunii parlamentare ordinare actul normativ ar putea fi dezbatut in procedura de urgența. Proiectul de lege…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca susține principiul vaccinarii obligatorii, subliniind ca vaccinarea este un drept la viața al copiilor, iar tema s-a activat pe fondul coronavirusului. În ceea ce privește proiectul PSD, Barna a spus ca ”o sa vedem daca sunt necesare diverse…

- In contextul virusului mortal din China care amenința și alte state, PSD a transmis ca, in viitoarea sesiune parlamentara, va avea drept prioritate Proiectul de Lege privind vaccinarea obligatorie, adaugand ca sincopele in aprovizionarea cu vaccinuri trebuie rezolvateCitește și: Fostul premier…

- Posibilitatea optarii pentru cresterea varstei de pensionare Raluca Turcan, Ludovic Orban si Victor Costache. Foto: Agerpres Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, ca în prezent România nu este pregatita pentru pensionarea obligatorie la 70 de ani. "În…

- Vaccinarea obligatorie este o prioritate si o sustinem, a anuntat ministrul Sanatatii Victor Costache, oficialul amintind de perioada dinainte de Revolutie cand vaccinarea se realiza in scoli, era obligatorie si „era un program de succes”.

- Victor Costache a precizat ca susține o lege a vaccinarii, insa trebuie sa fie dezbateri privind implementarea acesteia. Ministrul Sanatații a spus ca sunt 17 țari din Uniunea Europeana unde vaccinarea este obligatorie și, probabil, la acest lucru se va ajunge și in Romania, anunța MEDIAFAX.Citește…