Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu a postat , duminica, pe pagina personala de Facebook o noua fotografie in care apare premierul Ludovic Orban fara masca de protecție și cu țigara in mana in timpul unei ședințe de guvern. Orban a comis-o din nou! Cum a fost surprins in timpul unei ședințe de guvern?…

- Artistul Tudor Chirila, recunoscut pentru acțiunile sale civice și participarea la proteste, susține ca fotografia in care Ludovic Orban și miniștrii apar fara maști, consumand alcool și fumand in cladirea Guvernului este una care exprima mesajul: ”Da-le ma-n p..a mea de reguli și de legi ca nu ne…

- Deputatul PNL, Adriana Saftoiu, il critica extrem de dur pe Ludovic Orban, dupa fotografia de la Guvern. Ea susține ca Orban nu se poate scuza ca ”toți suntem oameni”, asta pentru ca el, in calitate de demnitar, are beneficii nenumarate, fața de un om simplu. Saftoiu ii transmite lui Orban ca este…

- Gestul premierului Ludovic Orban de a-si plati din proprie initiaitiva amenda pentru fumat și nepurtarea maștii in spații inchise a starnit reactii in randul politicienilor. Deputatul liberal Adriana Saftoiu spune ca plata amenzii este un gest de apreciat.

- Din martie 2016, fumatul este interzis complet in toate spatiile spatiile publice inchise (inclusiv baruri, discoteci si restaurante), precum si in spatiile inchise de la locul de munca si in locurile de joaca pentru copii (inclusiv cele in aer liber). Astfel, dupa ce a fost surprins fumand in biroul…

- O fotografie, in care apare premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri fumand in birou și consumand alcool, a devenit rapid virala pe aproape toate rețelele de socializare. In fotografie apar premierul Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Economiei Virgil Popescu, ministrul transporturilor…

- Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura Oprescu afirma ca Guvernul nu vrea sa respecte legea și sa mareasca alocațiile pentru copii și pensiile, dar „prefera sa toace banii țarii pe contracte dubioase și pe pilele angajate scandalos”. „Mai mult, premierul Ludovic Orban compara creșterea pensiilor parinților…

- Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu considera ca premierul Romaniei, Ludovic Orban, trebuie sa-și ceara scuze doctorilor din Suceava pentru declarația ca nepasarea medicilor ar fi cauza tragediei pe care o traiesc sucevenii. Eugen Bejinariu a aratat ca in momentul de fata Suceava a ajuns un ...