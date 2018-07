Ce spune Lidia Fecioru despre destinul fiecărui om Fiecare dintre noi avem parte de un destin anume pe care il primim prin familia noastra de origine. Dar ce se intampla cand incercam sa ajutam pe cineva fara ca acesta sa doreasca? Preluam din destinul acestuia, iar ca urmare a acestui lucru putem avea probleme mari in viața. Destinul se afla in mana noastra Tradiția populara spune ca orice lucru pe care-l facem ne este destinat. Potrivit parintelui Staniloaie, “Destinul omului nu se desfasoara influentat numai de factori materiali si biologici sau carmuit numai de vointa proprie, ori a celorlalti oameni, ci asupra lui stau aplecate in fiecare… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

