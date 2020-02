Stiri pe aceeasi tema

- Membrii PSD Satu Mare nu au reușit sa iși aleaga, vineri, președintele, in cadrul Conferinței Județene, din cauza unor tensiuni din filiala, astfel ca situația va fi discutata in forurile naționale de conducere ale partidului, potrivit Mediafax.Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu,…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, merge vineri cu secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, sa participe la alegerile din organizația județeana Satu Mare unde se inregistreaza o premiera in partid.Fostul ministru al Apararii, senatorul Gabriel Leș și fostul secretar de stat Radu…

- Politistii de la frontiera din nordul tarii au avut mult de munca anul trecut. Cel putin asa reiese din datele prezentate la sediul ITPF Sighetu Marmatiei unde a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate in 2019. La acest eveniment au participat chestor principal Bute Liviu, adjunctul inspectorului…

- Ieri 14 februarie 2019, la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul inspectoratului in anul 2019, eveniment la care au participat domnul chestor principal de politie Bute Liviu,…

- Senatorul american Cory Booker, candidat afro-american care a deplans lipsa diversitatii in campania democrata pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, s-a retras luni din cursa pentru nominalizare, explicandu-si decizia prin lipsa de finantare, relateaza Reuters si AFP. Retragerea lui Booker (50…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a afirmat, duminica, pe Facebook, ca situația din Australia a fost provocata din cauza guvernelor ultimelor decenii de acolo, care au fost sponsorizate de companiile miniere și au negat constant schimbarile climatice. El a comparat situația Australiei cu Romania.„DEZASTRUL…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu și deputatul PNL Mara Mareș s-au certat in studioul Digi 24 din cauza bugetului și a deficitului. Andronescu a acuzat PNL ca folosește cuvinte prea dure pentru a ataca guvernarea PSD, in condițiile in care Mareș a afirmat ca situația economica este “crunta”.Mara…

- Eugen Teodorovici a anunțat ca va propune, în CEx, un cod de etica și de integritate, precum și schimbarea felului în care social-democrații sa acceada în funcțiile de conducere ale PSD. El a adaugat ca situația ar fi fost alta, daca PSD avea candidat comun cu ALDE la prezidențiale,…