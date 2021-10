Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, a declarat, luni seara la Antena 3, ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, nu va obține voturile PSD. “Cred ca domnul Iohannis e pe drumul cel bun. Inițial a nominalizat pe cineva de pe locul 2 (n.r. Florin Cițu de la PNL), acum a nominalizat pe cineva…

- Dupa ce au decis, joi, ca il vor susține pe Florin Cițu pentru funcția de premier, cei din PNL s-au razgandit, vineri, și au hotarit ca daca nu vor forma o majoritate parlamentara pentru acesta, nu il vor mai propune pentru funcția de premier la intalnirea de luni, cu președintele Klaus Iohannis. Partidul…

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni, convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. ”Partidul National Liberal a decis in sedinta Biroului…

- Florin Cițu s-a gandit și la varianta de a propune pe altcineva premier din partea PNL, deși susține in continuare, chiar și dupa scorul record la moțiunea prin care a fost demis, ca tot el va fi propunerea partidului pentru aceasta funcție. In acord cu președintele Klaus Iohannis, i s-a propus Adinei…

- Artistul Tudor Chirila l-a criticat dur pe Klaus Iohannis, dupa ce acesta nu a exclus ideea de a-l nominaliza din nou premier pe Florin Citu. El susține ca “eșecul acestei guvernari și al acestui președinte este ca au subminat și ultima farama de incredere de care eram capabili”. „Urmeaza incercarea…

- Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, dupa rezultatul votului, ca nu va accepta revenirea in coaliția de guvernare cu Florin Cițu premier. ”Știți poziția USR-PLUS pana acum, nu cred ca aceasta poziție se va schimba. Putem intra intr-o coaliție cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cițu…

- Florin Cițu considera ca Dan Barna a ieșit pe locul doi in primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS pentru ca este o ”penalizare” a membrilor formațiunii pentru cei care au ieșit de la guvernare. Florin Citu a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor din USR PLUS nu este o surpriza…

- Liberalii au luat in discuție, intr-un format restrans, pentru prima data, posibilitatea de a renunța la Florin Cițu din funcția de premier al Romaniei, conform unor surse politice citate de Antena 3. De asemenea, și președintele Klaus Iohannis ar urma sa ii propuna lui Dan Barna la discuțiile de marți…