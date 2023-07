Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Rapidului, Mattias Kait a povestit intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ce experiențe a trait in Capitala de mai bine de un an și jumatate de cand a sosit, ce-i place și ce-i displace.Mattias Kait, 25 de ani, este unul dintre cei mai apreciați mijlocași straini ce evolueaza in Liga…

- UEFA a anuntat, vineri, ca federatia italiana si federatia turca au solicitat sa candideze in comun pentru organizarea Campionatului European din 2032. Cele doua foruri aveau depuse candidaturi individuale. In 2021, UEFA a initiat un proces de candidaturi pentru organizarea a doua editii consecutive…

- Campionatul European de tineret programeaza astazi 4 partide: Cehia - Anglia, Germania - Israel, Norvegia - Elveția și Franța - Italia. Ultimele doua, ambele din grupa D, sunt gazduite de Romania, la Cluj. Niciun duel de joi nu se disputa in București. Norvegia U21 - Elveția U21 se joaca de la 19:00,…

- Andrei Aradits a ramas sa iși creasca singur copilul, dupa ce fosta lui soție, Andreea, a plecat in India. Actorul are mari emoții pentru Eric, care va da examenul de Bacalaureat in aceasta vara.Dupa divorțul de Andreea, Andrei Aradits iși crește singur baiatul. Eric este elev la un liceu din București…

- Compania low-cost Wizz Air a anunțat ca nu va mai opera nu mai puțin de 12 rute spre și dinspre patru aeroporturi romanești – București, Cluj, Iași și Timișoara. Compania low-cost maghiara a anulat in urma cu cateva zile zborurile pe care le programase sa fie operate in sezonul de iarna 2023/2024 pe…

- Un fost acționar al Rapidului, care a cochetat cu politica și era supranumit ”milionarul KIA”, a murit la varsta de 63 de ani. Este vorba de Liviu Goncea, un om de afaceri influent, care a cumparat 48% din acțiunile Rapidului, pe vremea cand echipa era in Liga a II-a. Cel care a facut anunțul decesului…

- Intr-un dialog telefonic cu o prietena și fosta colega de școala plecata de ani buni la munca in Marea Britanie, scriitorul Petre Barbu surprinde cateva instantanee din viața atator romani plecați la munca. Femeia sta picior peste picior, pe un scaun de gradina. O pereche de ochelari fumurii ii protejeaza…

- Descris de Martha Argerich drept „un tanar pianist ieșit din comun”, pianistul romano-britanic Florian Mitrea s-a nascut la București, stabilit in Marea Britanie din 2008. Este absolvent și profesor la Academia Regala de Muzica din Londra, este un solist cu multe premii și o cariera internaționala…