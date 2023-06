Stiri pe aceeasi tema

- Rocco, fiul Madonnei si al regizorului Guy Ritchie, se afla la Bucuresti, unde a participat la SAGA festival, care a avut loc in weekend.Conform cancan.ro, tanarul in varsta de 22 de ani, a fost vazut in compania Elenei Chiriac, fosta finalista Survivor Romania 2022, parand fermecat de aceasta. Sursa…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Sore, una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țara. Camerele de filmat au surprins-o pe vedeta din showbiz-ul romanesc, la scurt timp dupa ce s-a zvonit ca ar…

- Nunta Ginei Pistol cu Smiley a fost plina cu surprize și apariții surprinzatoare. Una dintre cele pe care le-au observat cu toții a fost prezența lui Sore cu Razvan Miheț. Dupa ce in presa s-a zvonit ca cei doi ar avea o relație, artista a facut primele declarații la Antena Stars și a clarificat situația.

- Daca in urma cu aproape doua luni, presa din Turcia a precizat ca Alexandra Stan se afla intr-o relație secreta cu starul echipei de fotbal Fenerbahce, iata ca, acum, artista a dezvaluit ce se petrece in viața ei amoroasa. Ce spune cantareața despre barbații din viața ei.

- Andreea Balan a vorbit despre relația ei cu Jador și specualațiile care au aparut in ultimele zile. Vedeta a marturisit despre ce este vorba, de fapt, in imaginiile in care cei doi par extrem de apropiați.

- Seymour Stein, care a contribuit la lansarea carierelor Madonnei, Talking Heads și a multor altor artisti, a murit ieri la varsta de 80 de ani.Seymour Stein, fondatorul Sire Records s-a stins ieri din viata la varsta de 80 de ani. Se pare ca Stein a murit de cancer in Los Angeles, potrivit unei declarații…

