Direcția Naționala Anticorupție (DNA) nu este competenta sa ancheteze acte de legiferare cum sunt ordonanțele de urgența ale Guvernului. Este raspunsul transmis de DNA la urmatoarea intrebare adresata de DC News: „Va incepe o ancheta in legatura cu ordonanța de urgența care scutește OMV Petrom de o plata de aproximativ 800 milioane euro?” DNA le-a […] The post Ce spune DNA despre o eventuala ancheta in legatura cu ordonanța care scutește OMV Petrom de o plata de 800 milioane euro (DC News) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .