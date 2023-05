Stiri pe aceeasi tema

- Explozia unei furgonete incarcate cu tuburi de oxigen in centrul orasului Milano din nordul Italiei a provocat joi incendierea mai multor vehicule parcate si un mare nor de fum negru care a fortat evacuarea unei scoli, relateaza agentiile Reuters si EFE. Pana in prezent s-a inregistrat doar un ranit…

- Cutremurele au devenit o problema in lume in ultima perioada, inclusiv pentru Romania. Ei bine, in unele zone ale lumii, cum ar fi Japonia, acestea sunt o obișnuința. Insa, ultimul seism de 5,3 a speriat pe toata lumea, inclusiv pe Larisa Udila, care a fost in mijlocul momentului. Vedeta a explicat…

- Gabriela Cristea a marturisit in emisiunea Cristinei Șișcanu ca a facut recent un test de sarcina, care a fost negativ. Prezentatoarea de la Antena Stars are doua fetițe și nu iși mai dorește inca un copil.Invitata la emisiunea Cristinei Șișcanu, Gabriela Cristea a povestit ca recent și-a facut un test…

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea suferind arsuri pe fata, in urma unei explozii produse, vineri, la Santierul Naval Midia. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, in timpul efectuarii reparatiilor la o nava, in urma unor acumulari de gaze s-a produs o explozie,…

- Valerie lunga a oferit primul interviu in exclusivitate pentru Antena Stars dupa ce a fost surprinsa ca s-a sarutat cu barbatul de care spunea ca ii este doar prieten. Iata ce spune celebra influencerița despre imaginile momentului!

- Denisa Nechifor a fost la un pas sa ajunga dupa gratii in vacanța. Vedeta din showbiz-ul romanesc a ramas prinsa in cea mai periculoasa zona din Mexic. In exclusivitate pentru Antena Stars, Denisa Nechifor a povestit intreaga situație cu care s-a confruntat in urma cu trei ani.

- Denisa Nechifor iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cum a fost surprinsa vedeta de oamenii dragi din viața ei cu ocazia aniversarii, dar și cat de fericita se simte. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Ioana Popescu vrea sa divorțeze. Bruneta a facut primele declarații despre desparțirea de soț la Antena Stars. Care sunt motivele care au facut-o sa se gandeasca la separare și ce a spus partenerul de viața al acesteia cand a auzit despre separare.