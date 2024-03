Ce spune ambasadoarea SUA despre candidatura lui Iohannis la NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, a spus miercuri ca SUA au un respect deosebit pentru presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Ea a raspuns astfel unei intrebari cu privire la anuntul sefului statului privind intentia sa de a candida pentru functia de secretar general…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit-o cu flori in fața instituției pe care o conduce pe ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Excelența Sa, Kathleen Kavalec. Aceasta se afla pentru cateva zile intr-o vizita de lucru in județul Suceava, in aceasta dimineața…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca anuntul lui Klaus Iohannis privind candidatura la functia de secretar general al NATO nu a fost o surpriza pentru nimeni, precizand ca vor urma negocieri deoarece este nevoie de consens.Kelemen Hunor a declarat, marti, la un post TV, ca exista doi candidati…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca, experiența și pregatirea președintelui Klaus Iohannis, insoțite de calitațile sale personale, il fac un candidat potrivit pentru aceasta poziție cruciala.

- Liderul PNL Cluj, Daniel Buda, este de parere ca președintele Klaus Iohannis este un „candidat potrivit” pentru șefia NATO, iar Romania ar putea sa-și asume o responsabilitate mai mare in cadrul Alianței.

- Presedintele AUR, George Simion, a transmis, joi, din Statele Unite ale Americii un mesaj cu privire la ultimele evolutii de pe scena politica din Romania: ”Ceea ce se intampla acasa este inimaginabil, este un atac asupra democratiei, calca in picioare Constitutia”.Acesta a comentat, de asemenea,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, ii indeamna pe romani sa aplice pentru vize de calatorie in SUA pentru atingerea obiectivului de reducere a ratei de refuz.

- SUA inca nu a luat decizia pentru introducerea Romaniei in programul Visa Waiver insa ambasadoarea Americii la București le cere romanilor sa aplice pentru viza. Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec , a subliniat angajamentul parteneriatului dintre Statele Unite și Romania in efortul comun…