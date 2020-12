Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, pana la inceput de noiembrie, poliția a dat cu 8,2% mai multe ordine de protecție impotriva agresorilor domestici decat in aceeași perioada a anului trecut. Mult mai multe femei ar fi avut nevoie de ajutor, dar nu au ajuns la autoritați pentru a putea fi cuprinse in acest set de date. Victimele…

- Scene de groaza s-au derulat pentru o femeie din Hunedoara care a fost lovita de cel care ar fi trebui sa o protejeze, soțul sau. In seara zilei de duminica, aflat sub aburii alcoolului, un hunedorean și-a varsat naduful pe soția sa, aruncand cu scrumiera și halba de bere in femeie, fara sa discearna…