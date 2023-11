Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", Departamentul de consiliere, orientare profesionala și informare studenți și Compartimentul relația cu piața muncii, UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, au inițiat un proiect de orientare in cariera intitulat „All clear about my future career",…

- Primarul din Targu Mures, Soos Zoltan, a anuntat, vineri, ca lucrarile la parcul de agrement Green Park Substejeris avanseaza si ca in urma investitiei de peste 14,5 milioane lei, realizata in mare parte din fonduri europene, acesta va deveni o zona intens accesata. "Parcul de agrement Green Park Substejeris…

- Consiliul Județean Mureș a promovat un proiect de hotarare privind achiziția unui cunoscut imobil din Targu Mureș situat in strada Tineretului nr. 2 și care se afla in proprietatea firmei Proiect SRL. In referatul de aprobare al hotararii se arata ca instituția se confrunta cu lipsa spațiilor și pentru…

- Liceul Teoretic "Gherghe Marinescu" din Targu Mureș a gazduit, in urma cu cateva zile, o sesiune de informare cu mai mulți elevi din județul Mureș, pe tema promovarii profesiei de polițist in comunitațile minoritare. Activitatea a facut parte din proiectul derulat de Inspectoratul General al Poliției…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mures vor dezbate maine, 17 octombrie, in cadrul unei sedinte extraordinare, documentatia tehnica ce priveste reabilitarea traseului dintre cartierele Tudor și 22 Decembrie 1989. Aflam mai multe detalii de la colega noastra Sanda Vitelar: Investiția va cuprinde…

- Aproximativ 90 de elevi, din cadrul Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu" din Targu-Mureș, au avut ocazia, vineri, 22 septembrie, de a observa indeaproape tehnica jandarmilor și de a afla mai multe detalii referitoare la misiunile lor zilnice. Jandarmii le-au oferit sfaturi pentru a ramane in siguranța și…

- Laboratoarele de informatica ale Colegiului Național "Unirea" și Liceului Tehnologic "Bolyai Farkas" din Targu Mureș sunt in curs de dotare cu echipamente noi, de ultima generație, a anunțat miercuri, 13 septembrie, Alexandru Gyorgy, viceprimar al municipiului Targu Mureș. "Investim in viitorul elevilor…

- Sute de prieteni, foști colegi și colaboratori din domeniul sanatații, invațamantului și administrației publice, l-au condus luni, 21 august, pe ultimul drum, la Biserica de Lemn din Targu Mureș, pe profesorul universitar doctor Tiberiu Bațaga. Reputatul profesor și medic ortoped-traumatolog s-a stins…